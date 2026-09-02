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Analiza snimaka sa nadzornih kamera na strelištu "Češka zbrojevka" u Strahinjićima otkrila je detalje napada u kojem je ruski državljanin Mihail Nikolaevič Šabunjin (30) ubio trojicu zaposlenih — Petra Globarevića (24), Nemanju Kapora (20) i Momira Radonjića (67). Prema onome što su nadležni videli na snimcima, način na koji je Rus rukovao vatrenim oružjem ukazuje da je, ili prošao visok nivo obučenosti, ili da je prethodno profesionalno rukao oružjem.

Prema informacijama iz istrage, kamere koje beleže i sliku i zvuk zabeležile su čitav sled događaja. Šabunjin je neposredno pre napada razgovarao sa zaposlenima i odbio ponuđeni revolver, uz obrazloženje da "zna da zakoči i trza", nakon čega je tražio dva pištolja "CZ".

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Nakon što je ispalio nekoliko probnih hitaca, naglo se okrenuo i zapucao na Petra Globarevića, koji mu je pomagao na vatrenoj liniji.

Potom je otišao do službene kućice, gde je, prema sumnjama istražitelja, usmrtio Momira Radonjića i Nemanju Kapora.

1/7 Vidi galeriju Oružje koje je pronađeno kod Mihaila Šabunjina, osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Šabunjin se zatim vratio do Globarevića i ponovo pucao u njega, a potom mu iz džepa uzeo ključeve. Njima je otključao obezbeđeni prostor u kojem se nalazila municija, odakle je uzeo više od 230 komada bojeve municije.

Nakon toga pobegao je automobilom "seat kordoba", koji je pripadao ubijenom Globareviću.

Način na koji je osumnjičeni rukovao sa dva pištolja, uključujući pucanje tokom kretanja, prema procenama iz istrage, ukazuje na visok nivo obučenosti za rukovanje oružjem ili prethodno profesionalno iskustvo.

1/6 Vidi galeriju Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

Trostruko ubistvo u Danilovgradu

Sve je počelo u blizini danilovgradskog naselja Strahinjići, na strelištu „Češka zbrojevka“. Prema informacijama policije, Šabunjin je prethodnih dana boravio na ovom strelištu. I na dan zločina bio je tamo.

Kako je rekao direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, Šabunjin je prvo obavio probno pucanje, odnosno gađanje na strelištu.

Nakon toga je ušao u objekat.

Tamo su ubijeni Podgoričani Petar Globarević (24) i Nemanja Kapor (20), kao i Danilovgrađanin Momir Radonjić (67).