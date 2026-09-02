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Pune ruke posla ove letnje sezone imaju spasioci na Žabljaku, a poslednja u nizu dogodila se sinoć oko ponoći kada je stigla dojava da se američka državljanka zaglavila na nepristupačnom terenu, u rejonu Zelenog vira.

"Odmah su na lice mesta upućena dva pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice Žabljak. Oni su je pronašli i bezbedno evakuisali na sigurno", potvrđeno je za RINU u Službu zaštite i spašavanja Žabljak.

Oni apeluju na sve posetioce NP Durmitor da vode računa tokom planinarenja, da prate markirane staze i da ne precenjuju svoje sopstvene mogućnosti.

Durmitor je prelepa, ali i jako opasna planina koja se mora poštovati.