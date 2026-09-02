Amerikanka se zaglavila na nepristupačnom terenu na Durmitoru. Spasioci sa Žabljaka pronašli su je oko ponoći i užadima izvukli na sigurno.
Crna Gora
DRAMA USRED NOĆI NA DURMITORU! Amerikanka se izgubila na opasnom terenu, pa ostala ZAGLAVLJENA U MRAKU: Spasioci je užadima izvlačili na sigurno!
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Pune ruke posla ove letnje sezone imaju spasioci na Žabljaku, a poslednja u nizu dogodila se sinoć oko ponoći kada je stigla dojava da se američka državljanka zaglavila na nepristupačnom terenu, u rejonu Zelenog vira.
"Odmah su na lice mesta upućena dva pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice Žabljak. Oni su je pronašli i bezbedno evakuisali na sigurno", potvrđeno je za RINU u Službu zaštite i spašavanja Žabljak.
Oni apeluju na sve posetioce NP Durmitor da vode računa tokom planinarenja, da prate markirane staze i da ne precenjuju svoje sopstvene mogućnosti.
Durmitor je prelepa, ali i jako opasna planina koja se mora poštovati.
(Kurir.rs/Rina)
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