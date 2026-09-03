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Pokret Evropa sad (PES) crnogorskog premijera Milojka Spajića saopštio je danas da neće podržati smenu predsednika skupštine Andrije Mandića koju je inicirala Demokratska partija socijalista (DPS).

Kako su naveli u saopštenju, Pokret Evropa sad je nastao u želji da građanima obezbedi ekonomski progres i evropsku budućnost, prenosi RTCG.

"Smatramo da je kristalno jasno da nećemo glasati za to da nam ružna prošlost upropasti svetlu budućnost. Ratnu retoriku ostavljamo onim političkim strukturama kojima je to jedini alat, a mi smo se po ovom pitanju već oglasili i za nas je poštovanje međunarodnih presuda nešto što se podrazumeva. Mi biramo budućnost", saopštili su iz PES-a.

Inicijativu za razrešenje Mandića pokrenula je ranije najuticajnija opoziciona stranka DPS.

Inicijativa je pokrenuta zbog saučešća koje je Mandić izrazio Darku, sinu preminulog srpskog generala Ratka Mladića.

Kurir.rs/RTCG

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