"Smatramo da je kristalno jasno da nećemo glasati za to da nam ružna prošlost upropasti svetlu budućnost. Ratnu retoriku ostavljamo onim političkim strukturama kojima je to jedini alat, a mi smo se po ovom pitanju već oglasili i za nas je poštovanje međunarodnih presuda nešto što se podrazumeva. Mi biramo budućnost", saopštili su iz PES-a.