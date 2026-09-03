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Crnogorski istražitelji zatražili su podatke od međunarodnih partnera o vezama ruskog državljanina Mihaila Nikolajeviča Šabunjina sa osobama koje su učestvovale u ratnim operacijama u Ukrajinikako bi utvrdili motiv zločina koji je počinio 31. avgusta, usmrtivši na strelištu "Češka zbrojovka" u Danilovgradutrojicu zaposlenih.

Istražitelji pokušavaju da utvrde da li je Šabunjin, osumnjičen za ubistvo Nemanje Kapora (20), Petra Globarevića (24) i Momira Radonjića (67), prošao vojnu ili drugu specijalizovanu obuku, kao i da li je eventualno boravio na ukrajinskom ratištu. Za sada o tome nema zvanične potvrde.

Ta mogućnost, prema informacijama Pobjede, razmatra se kao jedna od opcija u široj proveri njegove biografije, kontakata i razloga dolaska u Crnu Goru.

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Šabunjin je, kako je objavio Dmitrij Lejn, osnivač kanala Telegram News Serbia na toj aplikaciji, navodno prvi put ušao u Crnu Goru autobusom iz Srbije, preko Graničnog prelaza Dobrakovo 7. jula 2026. godine. Nakon toga, njegovo kretanje je bilo neuobičajeno.

Za samo šest dana (od 7. do 12. jula) osam puta je prešao državnu granicu, neprestano putujući autobusima u susednu Bosnu i Hercegovinu i vraćajući se nazad preko graničnih prelaza Sitnica, Šćepan Polje i Vraćenovići, navodi Pobjeda.

Upravo zbog njegovih učestalih putovanja, istražitelji su zatražili podatke od partnerskih službi kako bi utvrdili sa kim je bio povezan pre i tokom dolaska u Crnu Goru.

Sumnju istražitelja da je Šabunjin prošao specijalnu obuku za rukovanje oružjem podstakao je način na koji je usmrtio žrtve. Zločin su zabeležile nadzorne kamere na kojima se vidi da je pucao istovremeno iz dva pištolja. Prema tvrdnjama izvora koji su pregledali snimke, njegovo kretanje, brzina reakcije tokom korišćenja dva pištolja ukazuju na znanje koje prevazilazi iskustvo prosečnog posetioca strelišta.

Vijesti su, pozivajući se na izvor upoznat sa snimkom, objavile da je Šabunjin bio profesionalni strelac ili da je prošao vrhunsku obuku za rukovanje vatrenim oružjem. Ipak, stručna procena njegovog ponašanja sama po sebi nije dokaz da je bio pripadnik vojske ili učesnik ratnih operacija, što će biti jedan od pravaca istrage.

1/6 Vidi galeriju Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

Veštačenje telefona i kontakata



U pravcu utvrđivanja motiva za trostruko ubistvo, policija i Agencija za nacionalnu bezbednost (ANB) analiziraju Šabunjinove mobilne telefone, kontakte, komunikaciju i kretanje.

Posebno se proverava da li je održavao kontakte sa ruskim državljanima koji su učestvovali u borbama na ukrajinskom ratištu, kao i da li se neko od tih ljudi nalazi ili je ranije boravio u Crnoj Gori i regionu.

Predmet provera su i njegovi višestruki prelasci državne granice, boravak u Bosni i Hercegovini, način finansiranja putovanja i aktivnosti tokom prethodnih meseci. Istražitelji pokušavaju da utvrde da li je reč o uobičajenim turističkim kretanjima ili o putovanjima povezanim sa osobama iz njegovog kontaktnog kruga.

1/7 Vidi galeriju Oružje koje je pronađeno kod Mihaila Šabunjina, osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Radio u prodavnici i izrađivao predmete od drveta

Ruski mediji zasad ne objavljuju podatke o mogućem vojnom angažmanu Šabunjina. Prema pisanju regionalnih medija iz Perma, rođen je u februaru 1996. godine u gradu Osa, a kasnije se sa porodicom preselio u Perm.

Navodi se da je radio u prodavnici sportske opreme, bavio se planinskim trčanjem, skijanjem i pešačenjem i putovao širom Rusije i u inostranstvo. Tokom boravka u Crnoj Gori, prema istim izvorima, izrađivao je predmete od drveta i tražio posao.

Kako je objavila Antena M pozivajući se na izvod iz Federalne službe sudskih izvršitelja Rusije,

Šabunjin je u Rusiji imao najmanje dva duga, ukupno oko 500.000 rubalja, približno 5.000 evra, što za uslove u Rusiji, naročito u regionima poput Perma, predstavlja ozbiljan novac, ekvivalentan višemesečnoj ili čak godišnjoj prosečnoj plati.

Mihail Nikolajevič Šabunjin Foto: Uprava policije Crne Gore

Šabunjin je, prema tim podacima, otplatio manji deo duga, a postupke izvršenja naplate pokrenule su notarske kancelarije u Permu, krajem 2025. i početkom 2026. godine.

Jermenski portal Sledstvie.info objavio je da je Šabunjin prešao rusku granicu sa Abhazijom desetine puta u poslednjih nekoliko godina.

Prema pisanju tog portala, njegov otac, inače bivši sudija, završio je Višu školu Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije i radio je u tužilaštvu Perma.

Mihail Nikolajevič Šabunjin Foto: Uprava policije Crne Gore

U Rusiji ga gonili zbog nanošenja telesnih povreda?



U objavi Dmitrija Lejna na Telegramu navodi se da je protiv Šabunjina bio pokrenut krivični postupak zbog namernog nanošenja telesnih povreda srednje težine. Šabunjin je, navodno, strahujući od zatvora, hitno napustio zemlju i preselio se u region Balkana.