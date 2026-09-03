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Dok turistički centri na crnogorskom primorju iz godine u godinu menjaju svoj lični opis pod naletom betona, luksuznih kompleksa i nepreglednih redova plastičnih ležaljki, na samom rubu poluostrva Luštica vreme kao da je stalo. Rt Veslo ostaje jedno od poslednjih mesta gde Jadransko more priča svoju izvornu, i fascinantnu priču.

- Ovo nije lokacija za svakoga. Dočekuje vas oštar miris soli pomešan sa aromom divlje žalfije i makije. Umesto sitnog peska, ovde dominiraju kaskadne, beličaste stene koje su vekovima klesali jaki južni vetrovi i nemilosrdni talasi. Priroda je ovde arhitekta, a rezultat je surovo lep pejzaž koji istovremeno uliva strahopoštovanje i nudi apsolutni mir. Zalasci sunca su psebna priča, mislim da je upravo na Rtu Veslo jedan od najlepših zalazaka na svetu - kaže za RINU primorac Vasilije Bojković.

Foto: RINA

Ono što Rt Veslo čini magnetom za avanturiste i ljude koji beže od komercijalizovanog turizma jeste neverovatna, gotovo nestvarna tirkizna boja mora. Voda je toliko prozirna da se duboki podvodni reljef, bogat pećinama i usecima, vidi golim okom sa visokih litica. Upravo te stene služe kao prirodne skakaonice za najhrabrije posetioce, dok ljubitelji ronjenja ovde pronalaze podvodni svet koji je na drugim mestima davno proređen prisutnošću masovnog turizma.

Ipak, izolacija ima svoju cenu. Put do rta je i dalje izazov – uske, delom neasfaltirane deonice kroz maslinjake zahtevaju strpljenje i opreznu vožnju. Na samoj obali nećete naći kafiće, beach barove, glasnu muziku.

Sve što vam je potrebno za dan na Veslu, od vode do zaštite od sunca, morate doneti sami.

Čak i hladovinu morate potražiti među borovima u obližnjem kampu, koji je decenijama kultno mesto za ljubitelje boravka pod otvorenim nebom.

Rt Veslo je podsetnik na to kako je primorje nekada izgledalo pre nego što je prilagođeno masovnim ukusima. Ono pruža luksuz izolacije i autentični povratak prirodi. Pitanje je samo koliko će još dugo, u eri opšte komercijalizacije, ovaj divlji komad Luštice uspeti da sačuva svoju slobodu i surovu, netaknutu lepotu.