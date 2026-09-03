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Pljevaljska policija rasvetlila je razbojništvo počinjeno u avgustu prošle godine u selu Bobovo, kada su dve maskirane osobe, kako se sumnja, vezali ženu (77) i iz njene kuće ukrale 4.060 evra. Zbog sumnje da je učestvovao u tom krivičnom delu uhapšen je A.Š. (20), državljanin Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Uprave policije.

A.Š. je uhapšen juče na graničnom prelazu Metaljka, u zajedničkoj akciji službenika Odeljenja bezbednosti Pljevlja i Stanice granične policije I Pljevlja.

"Sumnja se da su 13. avgusta 2025. godine, u jutarnjim časovima, u selu Bobovo, dva maskirana lica ušla u porodičnu kuću oštećene, nad njom upotrebila silu i zahtevala da im preda novac, nakon čega su je vezali i iz kuće otuđili ukupno 4.060 evra", navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni su se potom udaljili, dok je 77-godišnjakinja tom prilikom zadobila povrede.

Iz policije navode da su, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, odmah nakon prijave događaja počeli intenzivne aktivnosti na njegovom rasvetljavanju.

Tokom prethodnih meseci sprovođene su forenzičke, operativno-taktičke i kriminalističke aktivnosti usmerene na identifikovanje izvršilaca, proveru njihovog kretanja i prikupljanje dokaza.

"Preduzetim aktivnostima policijski službenici su, u koordinaciji sa državnim tužilaštvom, identifikovali A.Š. kao lice za koje se sumnja da je, zajedno sa još jednim, za sada nepoznatim licem, učestvovalo u izvršenju ovog krivičnog dela", saopšteno je iz policije.