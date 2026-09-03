Slušaj vest

Podgorička policija uhapsila je Z. A. (48) iz Zete, zbog sumnje da je zelenašenjem na štetu jedne osobe prihodovao gotovo 29.000 evra, a da je od iste osobe tražio još 50.000.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica – Stanice kriminalističke policije za suzbijanje ekonomskog i ekološkog kriminala, u saradnji i koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimajući aktivnosti usmerene na otkrivanje, rasvetljavanje i dokazivanje krivičnog dela zelenaštvo, po nalogu državnog tužioca, a nakon sprovedenih kriminalističkih mera i radnji, lišili su slobode Z.A. (48) iz Zete, operativno-interesantno lice, zbog sumnje da je na štetu jednog lica izvršio ovo krivično delo čime je stekao protivpravnu imovinsku korist u iznosu od blizu 29.000 evra", saopštili su iz Uprave policije.

Z.A. se sumnjiči da je u decembru 2021. godine oštećenom dao novac u iznosu od 1.500 evra uz ugovorenu zelenašku kamatu, na osnovu čega mu je oštećeni mesečno vraćao po 150 evra.

"Kako se sumnja, u maju 2022. godine Z.A. je oštećenom dao dodatnih 3.700 evra, na osnovu čega mu je obračunavao novu mesečnu kamatu od 400 evra, koju je u periodu od maja do decembra 2025. godine povećao na 1.000 eura mesečno", navode iz UP.

Osim toga, kako se dodaje, u septembru 2025. godine osumnjičeni je oštećenom obračunao dodatni dug u iznosu od 5.000 evra, koji se odnosio na novac koji je uzelo treće lice, a za koji je oštećeni garantovao.

"Na ime zelenaške kamate, oštećeni je, kako se sumnja, Z.A. do sada predao ukupno 28.800 evra, dok je osumnjičeni od njega zahtevao dodatnih 50.000 evra", preciziraju iz policije.

Iz Uprave policije pozivaju sva oštećena lica, kao i lica koja su izložena pretnjama, pritiscima ili drugim oblicima ugrožavanja u vezi sa krivičnim delom zelenaštvo, da takve slučajeve prijave policiji, kako bi nadležni službenici mogli preduzeti sve zakonom propisane mere i radnje u cilju zaštite njihove bezbednosti i imovine, kao i procesuiranja odgovornih lica.

"Podsećamo da se građani Upravi policije mogu obratiti radi dostavljanja saznanja i informacija ili podnošenja prijave u vezi sa ovim krivičnim delom, neposrednim dolaskom u službene prostorije, kontaktom sa policijskim službenicima na terenu, putem dežurne službe, elektronskom poštom ili putem aplikacije Policija CG, gde se prijava može podneti i anonimno", kazali su u saopštenju.