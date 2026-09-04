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Snimak koji je jutros dostavljen redakciji Pobjede prikazuje sinoćnju dramatičnu i iscrpljujuću borbu meštana Lastve Čevske, dobrovoljaca i cetinjskih vatrogasaca sa vatrenom stihijom koja već nedeljama ne jenjava.

Dok se požar širi nepristupačnim terenom, meštani, zajedno sa pripadnicima Službe zaštite i spasavanja Cetinja, pokušavaju da odbrane kuće, imanja i sve što je godinama stvarano.

Vatrogasni kamioni ne mogu da priđu požarištu, zbog čega su prinuđeni da se sa vatrom suočavaju peške, gaseći plamen naprtnjačama i granama.

1/3 Vidi galeriju Požar na Cetinju Foto: Printscreen Pobjeda

Bez predaha i sa ograničenim mogućnostima za delovanje na ovako zahtevnom terenu, vatrogasci i stanovnici Lastve Čevske iz noći u noć ostaju na vatrenoj liniji, strahujući da bi požar mogao ugroziti domove. Borba koja traje nedeljama iscrpljuje ljude, dok nepristupačan teren dodatno otežava gašenje i sprečava dolazak teške mehanizacije do požarišta.