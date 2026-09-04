DRAMA NA CETINJU, VATRENI PAKAO NE JENJAVA! Buktinja guta sve pred sobom, meštani i vatrogasci brane kuće i imanja naprtnjačama i granama (FOTO)
- Na Cetinju meštani, dobrovoljci i vatrogasci već nedeljama vode borbu sa požarom koji se širi nepristupačnim terenom.
- Vatrogasni kamioni ne mogu da priđu, pa plamen gase peške, naprtnjačama i granama, dok brane kuće i imanja.
Snimak koji je jutros dostavljen redakciji Pobjede prikazuje sinoćnju dramatičnu i iscrpljujuću borbu meštana Lastve Čevske, dobrovoljaca i cetinjskih vatrogasaca sa vatrenom stihijom koja već nedeljama ne jenjava.
Dok se požar širi nepristupačnim terenom, meštani, zajedno sa pripadnicima Službe zaštite i spasavanja Cetinja, pokušavaju da odbrane kuće, imanja i sve što je godinama stvarano.
Vatrogasni kamioni ne mogu da priđu požarištu, zbog čega su prinuđeni da se sa vatrom suočavaju peške, gaseći plamen naprtnjačama i granama.
Bez predaha i sa ograničenim mogućnostima za delovanje na ovako zahtevnom terenu, vatrogasci i stanovnici Lastve Čevske iz noći u noć ostaju na vatrenoj liniji, strahujući da bi požar mogao ugroziti domove. Borba koja traje nedeljama iscrpljuje ljude, dok nepristupačan teren dodatno otežava gašenje i sprečava dolazak teške mehanizacije do požarišta.
Sinoćnji prizori još jednom pokazuju koliko je situacija ozbiljna, ali i sa kakvom se hrabrošću i upornošću cetinjski vatrogasci i meštani bore da sačuvaju kuće, imanja i ognjišta od požara koji ne posustaje.
(Kurir.rs/Pobjeda)