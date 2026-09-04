Slušaj vest

Snimak koji je jutros dostavljen redakciji Pobjede prikazuje sinoćnju dramatičnu i iscrpljujuću borbu meštana Lastve Čevske, dobrovoljaca i cetinjskih vatrogasaca sa vatrenom stihijom koja već nedeljama ne jenjava.

Dok se požar širi nepristupačnim terenom, meštani, zajedno sa pripadnicima Službe zaštite i spasavanja Cetinja, pokušavaju da odbrane kuće, imanja i sve što je godinama stvarano.

Vatrogasni kamioni ne mogu da priđu požarištu, zbog čega su prinuđeni da se sa vatrom suočavaju peške, gaseći plamen naprtnjačama i granama.

Požar na Cetinju Foto: Printscreen Pobjeda

Bez predaha i sa ograničenim mogućnostima za delovanje na ovako zahtevnom terenu, vatrogasci i stanovnici Lastve Čevske iz noći u noć ostaju na vatrenoj liniji, strahujući da bi požar mogao ugroziti domove. Borba koja traje nedeljama iscrpljuje ljude, dok nepristupačan teren dodatno otežava gašenje i sprečava dolazak teške mehanizacije do požarišta.

Sinoćnji prizori još jednom pokazuju koliko je situacija ozbiljna, ali i sa kakvom se hrabrošću i upornošću cetinjski vatrogasci i meštani bore da sačuvaju kuće, imanja i ognjišta od požara koji ne posustaje.

(Kurir.rs/Pobjeda)

Ne propustiteHrvatskaGORI U KOMŠILUKU, VATRENA STIHIJA GUTA SVE PRED SOBOM! Dva kanadera i er-traktor hitno podignuti, vatrogasci u teškoj borbi sa požarom
požar
Bosna i HercegovinaPLAMEN GUTA SVE PRED SOBOM KOD FOČE! Požar se širi velikom brzinom, kuće ugrožene, gust dim otežava gašenje (FOTO/VIDEO)
požar Foča mesto Handići (4).jpeg
PlanetaPUŠTEN NA SLOBODU, PA U ROKU OD 48 SATI PONOVO ZAPALIO ZEMLJU Piroman za samo 5 dana izazvao 4 požara u Mesini
Grčka požar Nea Dafni Megara (11).jpg
PlanetaIZBIO POŽAR U FABRICI U POLJSKOJ! Proizvodi i dronove za Ukrajinu, kamera navodno snimila osobu sa fantomkom, evo šta je nađeno pored objekta: Sumnja se na OVO?
20230510-10-04-22atak-noownika-w-domu-dziecka-w-tomisawicach--youtube.jpg