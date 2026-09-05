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Okrivljenoj se stavlja na teret da je 15. maja 2026. godine, zloupotrebom odnosa poverenja i zavisnosti, vrbovala svoju maloletnu ćerku radi prosjačenja i prinudnog rada.

„Okrivljenoj se stavlja na teret da je dana 15. maja 2026. godine, zloupotrebom odnosa poverenja i zavisnosti, vrbovala svoju maloletnu ćerku, radi prosjačenja i prinudnog rada, koristeći je za prodaju predmeta i prosjačenje u ugostiteljskom objektu na teritoriji Glavnog grada Podgorica“, navodi se u saopštenju.

Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici radi potvrđivanja.

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