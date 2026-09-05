Crna Gora
PODGORIČANKA TERALA ĆERKU DA PROSJAČI I PRODAJE STVARI PO KAFIĆIMA? Podignuta optužnica protiv majke
- Majci se stavlja na teret da je 15. maja 2026. vrbovala maloletnu ćerku za prosjačenje i prinudni rad.
- Prema optužnici, dete je korišćeno za prodaju predmeta i prosjačenje u ugostiteljskom objektu u Podgorici.
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Okrivljenoj se stavlja na teret da je 15. maja 2026. godine, zloupotrebom odnosa poverenja i zavisnosti, vrbovala svoju maloletnu ćerku radi prosjačenja i prinudnog rada.
„Okrivljenoj se stavlja na teret da je dana 15. maja 2026. godine, zloupotrebom odnosa poverenja i zavisnosti, vrbovala svoju maloletnu ćerku, radi prosjačenja i prinudnog rada, koristeći je za prodaju predmeta i prosjačenje u ugostiteljskom objektu na teritoriji Glavnog grada Podgorica“, navodi se u saopštenju.
Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici radi potvrđivanja.
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