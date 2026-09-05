U toku akcija u kojoj se traga za više osoba

U toku akcija u kojoj se traga za više osoba

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Službenik Odeljenja bezbednosti Herceg Novi D. N. uhapšen je zbog sumnje da je dostavljao fotografije odbeglom Milošu Medenici, sinu bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesne Medenice, za kojim je raspisana crvena poternica Interpola, javlja RTCG.

U toku je akcija u kojoj se traga za više osoba, nezvanično saznaje portal RTCG od izvora iz Uprave policije.

Kako su naveli iz crnogorske policije, trenutno se obavljaju pretresi na više lokacija, a oduzeta su dva putnička vozila i blokirano je više objekata.

Miloš Medenica i njegova majka Vesna Medenica ranije su prvostepeno osuđeni na 10 godina i dva meseca, odnosno na 10 godina robije.

Miloš Medenica je osuđen za kriminalno udruživanje i šverc droge i cigareta, a nekada najmoćnija žena crnogorskog pravosuđa za protivzakoniti uticaj na kolege sudije u više predmeta.

U danu kad je izrečena presuda, policija je obavestila javnost da je Miloš Medenica pobegao, odnosno da ga nisu našli u stanu u kojem je bio pod merom kućnog pritvora.

Uprava policije i Viši sud u Podgorici od tada se spore ko je zatajio u ovom slučaju, a za Medenicom je raspisana i crvena poternica Interpola.