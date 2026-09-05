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Šest ukrajinskih državljana proterano jesa zabranom boravka u Crnoj Gori zbog sumnje da su uspostavili saradničku mrežu sa jednom visokorizičnom organizovanom kriminalnom grupom (OKG) u Crnoj Gori, saopšteno je danas iz Uprave policije.

- Službenici Uprave policije preduzeli su višednevne operativne aktivnosti usmerene na identifikovanje stranih državljana čiji boravak i aktivnosti na teritoriji Crne Gore mogu predstavljati rizik po unutrašnju i nacionalnu bezbednost, kojom prilikom je detektovano šest državljana Ukrajine za koje se sumnja da su uspostavili saradničku mrežu sa jednom visokorizičnom organizovanom kriminalnom grupom u Crnoj Gori - piše u saopštenju.

Zaplenjen materijal Foto: Uprava policije Crne Gore

Prema njihovim rečima, u cilju sprečavanja sprovođenja nezakonitih aktivnosti na teritoriji Crne Gore, UP je, kako navode, u okviru svojih nadležnosti, nakon izvršenih operativnih provera i utvrđene povezanosti sa jednom OKG, inicirala ukidanje privremene zaštite osumnjičenim, odobrene na osnovu Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine, zbog postojanja razloga koji se odnose na unutrašnju i nacionalnu bezbednost.

Zaplenjena oprema Foto: Uprava policije Crne Gore

- Nakon ukidanja privremene zaštite, za šest državljana Ukrajine - D.S. (32), V.Y. (31), O.S. (33), N.S. (28), H.K. (32) i A.K. (31) - su po okončanju zakonskih mera i radnji koje su preduzeli službenici Uprave policije, doneta rešenja o njihovom proterivanju sa zabranom povratka u Crnu Goru na period od pet godina, nakon čega su prinudno udaljeni sa teritorije Crne Gore preko graničnih prelaza Aerodrom Podgorica i "Božaj", dok je još jednom državljaninu Ukrajine, koji se trenutno nalazi van teritorije Crne Gore, zabranjen ulazak u državu po istom osnovu - ističe se u saopštenju UP.

Zaplenjeni materijal Foto: Uprava policije Crne Gore

Iz policije dodaju da su tokom preduzimanja mera i radnji, policajci su od navedenih lica pronašli i oduzeli različite tehničke uređaje za komunikaciju, GPS uređaje za praćenje kretanja, dronove, sredstva za vezivanje i druge predmete.