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Služba obezbeđenja Aerodroma Podgorica otkrila je veliku količinu neprijavljenih zlatnika u ručnom prtljagu jednog putnika, dok je dodatnim pretresom pronađena i oduzeta velika količina novca, kripto opreme i zlata koje takođe nije prijavio, nakon čega je predat policiji i carini na dalje postupanje, piše Pobjeda.

Ovo je ovom mediju saopštio Aerodrom Crne Gore, koji je tokom prvih meseci ove godine u Tivtu i Podgorici zaplenio oko 4.700 zabranjenih predmeta.

- Na Aerodromu Podgorica, iz ručnog prtljaga putnika zaplenjeno je skoro hiljadu zabranjenih predmeta, dok je na Aerodromu Tivat, u istom periodu, iz ručnog prtljaga putnika zaplenjeno oko 3.700 zabranjenih predmeta - precizirali su u odgovoru.

Naglasili su da su zadovoljni bezbednosnom situacijom na oba aerodroma i da od početka godine nisu imali većih incidenata koji bi zahtevali ozbiljnije intervencije.

- Svakako možemo smatrati ovo dobrim pokazateljem, posebno imajući u vidu povećan broj putnika i intenzitet saobraćaja tokom letnje turističke sezone. Nadamo se da će tako ostati i u narednom periodu, a naš prioritet ostaje da doprinesemo da svi putnici i zaposleni budu bezbedni, uz maksimalan profesionalizam i odgovornost - saopštili su iz crnogorskog Aerodroma.

Naglašavaju da su ovakvi podaci ohrabrujući, budući da je od 1. januara do 23. avgusta kroz vrata aerodroma Podgorica i Tivat prošlo više od dva i po miliona putnika.

Na pitanje Pobjede koje zabranjene predmete putnici nose sa sobom, rekli su da najčešće nose biber sprej, makaze, noževe, odvijače itd.

- Tu su i razni alati, tejzeri, a često ima i onih koji nose tupu municiju i replike oružja, što su takođe zabranjeni predmeti - naveli su iz državne kompanije.

U situacijama kada se predmeti zaplene tokom bezbednosne provere putnika i prtljaga, npr. rendgenskim snimkom, prolaskom kroz detektor metala ili nekom dodatnom metodom kontrole, oni se evidentiraju i, u skladu sa propisanim procedurama, deponuju na sigurno mesto i čuvaju do uništenja.