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Policija u Nikšiću uhapsila je F.E., koji je tražen zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja, nakon što ga je locirala u stambenoj zgradi, i tom prilikom kod njega pronašla marihuanu i kokain.

- F.E. je tražen zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničkog ponašanja, u vezi sa događajem od 28. juna ove godine, kada je muška osoba u mestu Rastoci fizički napadnuta od strane četiri osobe, među kojima je i F.E. Protiv njega je prethodno podneta krivična prijava Odeljenju za dužnost u Nikšiću - navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako se dodaje, službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić utvrdili su lokaciju stambene zgrade u kojoj se F.E. krio, a po dolasku na lice mesta, F.E. je bacio 26 paketa marihuane.

Tokom pretresa stana u kome se F.E. nalazio pronađeno je nekoliko paketa kokaina, digitalna vaga za precizno merenje i pribor za pakovanje opojnih droga, dodaje se u saopštenju.

- O preduzetim aktivnostima i prikupljenim informacijama obavešten je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se F.E. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga - saopštila je policija.