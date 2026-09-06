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U podgoričkom naselju Zabjelo, u teretani, večeras je došlo do pucnjave u kojoj je ranjena jedna osoba.

- Večeras je oko 21.00 čas došlo do upotrebe vatrenog oružja u teretani u Ulici Seleme Maljević u Podgorici, kojom prilikom je jedno lice zadobilo povredu u predelu noge. Naime, prema do sada prikupljenim saznanjima, oštećenom licu D.R. (49) je u teretani prišlo maskirano lice i iz vatrenog oružja ispalilo hitac u njegovom pravcu, kojom prilikom je oštećeni zadobio povredu u predelu noge - navedeno je u saopštenju Uprave policije.

Povređeno lice je prevezeno na ukazivanje lekarske pomoći i isti nije životno ugrožen, dodaju.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica nalaze se na licu mesta i preduzimaju mere i radnje na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja o čemu će javnost biti blagovremeno i fazno obaveštavana - zaključuje se.

Kurir.rs/Pobjeda

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