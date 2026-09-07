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Budvanci A. G. (26) i J. G. (48) kažnjeni su sa po 350 evra, dok je državljanin Srbije S. Č. (53) sa Novog Beograda osuđen na 10 dana zatvora jer nije imao novca da plati prvobitnu kaznu od 250 evra, nakon tuče ispred javnog toaleta na autobuskoj stanici u Budvi.

Ovu odluku, kako je potvrđeno Vijestima, doneo je predsednik Suda za prekršaje u Budvi, sudija Marko Đukanović.

Kako je rečeno Vijestima, juče oko 15 časova na autobuskoj stanici, ispred toaleta, došlo je do fizičkog obračuna. A. G. i J. G. fizički su napali državljanina Srbije. A. G. ga je jednom udario pesnicom u glavu, dok je J. G. tri do četiri puta udario S. Č. stisnutom pesnicom u glavu i telo.

S. Č. je, kako je navedeno u policijskom izveštaju, grubo vređao A. G. i J. G.

Sudija Đukanović je takođe izrekao jednogodišnju kaznu deportacije državljaninu Srbije S. Č.

Kurir.rs/Vijesti

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