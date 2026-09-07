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Dva policijska službenika, Nikola Dragićević i Nikola Vilić, uhapšena su zbog sumnje da su neovlašćeno postupali sa fotografijom sa mesta na kojem je u Herceg Novom izvršio samoubistvo državljanin Rusije Mihail Nikolaevič Šabunjin (30), saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Šabunjin je 1. septembra na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu ubio tri osobe - dvadesetogodišnjeg Nemanju Kapora iz Podgorice, njegovog četiri godine starijeg sugrađanina Petra Globarevića i Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada, da bi ga u noći sa utorka na sredu policija locirala u šumi iznad hercegnovskog naselja Topla. On je u trenutku hapšenja otvorio vatru na policiju, a potom i pucao sebi u glavu. Kako se navodi u Šaranovićevom saopštenju za javnost, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom slobode su lišeni Dragićević, policijski službenik Odeljenja bezbednosti Herceg Novi, i Vilić, policijski službenik Odeljenja bezbednosti Kotor.

Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja u sticaju sa težim oblikom krivičnog dela neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.

1/6 Vidi galeriju Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

Poslao fotografije kolegi

Prema sumnjama do kojih su došli policijski službenici unutrašnje kontrole, Dragićević je sačinio fotografiju sa mesta događaja na kojoj se vidi beživotno telo Šabunjina, nakon čega je fotografiju prosledio Viliću.

Slučaj je pokrenut nakon što je odbegli Miloš Medenica na Telegram kanalu objavio detalje iz istrage zločina, kao i fotografije tela Šabunjina.

Slučaj je pokrenut nakon informacija da su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta događaja u naselju Topla, gde je policija obavljala uviđaj nakon samoubistva ruskog državljanina.

Službenici Odeljenja za unutrašnju kontrolu policije, zajedno sa kolegama iz odeljenja bezbednosti Herceg Novi i Nikšić, a u saradnji sa državnim tužiocem, preduzeli su niz mera i radnji kako bi utvrdili sve činjenice i okolnosti događaja, saopštio je Šaranović.

Tokom istrage od dvojice policajaca prikupljena su obaveštenja, dok su, na osnovu pribavljenih naredbi i u skladu sa zakonom, pretresi obavljeni na više lokacija na teritoriji Herceg Novog, Kotora i Nikšića.

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Nakon prikupljenih obaveštenja i materijalnih dokaza, Dragićević i Vilić su uhapšeni i privedeni postupajućem državnom tužiocu, navodi se u saopštenju.

Tužilac im je odredio zadržavanje, nakon čega su privedeni sudiji za istragu nadležnog suda. Saslušani su, a odluka sudije za istragu se očekuje.

Iz MUP-a su saopštili da Odeljenje za unutrašnju kontrolu nastavlja da preduzima mere i radnje u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, kako bi se u potpunosti rasvetlile okolnosti slučaja i eventualno utvrdila odgovornost drugih osoba.

Šaranović je poručio da će bezbednosni sistem nastaviti da proverava sva saznanja koja ukazuju na kontakte policijskih službenika i drugih osoba sa pripadnicima kriminalnih struktura, kao i na moguće zloupotrebe službenog položaja i službenih informacija.

1/7 Vidi galeriju Oružje koje je pronađeno kod Mihaila Šabunjina, osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

"Uprava policije će odlučno i bez izuzetka preduzimati sve zakonom propisane mere i radnje radi otkrivanja i procesuiranja pojedinaca koji svojim postupanjem narušavaju integritet policijske službe, ugrožavaju bezbednosni sistem ili deluju u interesu organizovanih kriminalnih struktura, sa ciljem njihovog pravovremenog otkrivanja i odlučnog suprotstavljanja svim oblicima kriminalnog delovanja", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će javnost, u skladu sa interesom istrage i zakonskim ograničenjima, biti blagovremeno obaveštavana o daljem toku i rezultatima aktivnosti u ovom predmetu.