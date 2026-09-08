Crna Gora
ŠTRAJK GLAĐU U ISTRAŽNOM ZATVORU U PODGORICI: Čak 47 pritvorenika odbija hranu
- U Istražnom zatvoru Podgorica 47 pritvorenika štrajkuje glađu, saopšteno je iz UIKS-a.
- Medicinsko osoblje ih stalno prati, a zdravstveno stanje svih pritvorenika u štrajku je stabilno.
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U Istražnom zatvoru Podgorica 47 pritvorenika štrajkuje glađu, saopšteno je danas iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).
Kako navode, pritvorenicima u štrajku obezbeđena je sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita.
- Medicinsko osoblje kontinuirano prati njihovo zdravstveno stanje, a sa posebnim fokusom na praćenje vitalnih parametara - navodi se u saopštenju.
Dodaju da je trenutno zdravstveno stanje svih u štrajku stabilno.
- UIKS će nastaviti da preduzima sve neophodne mere u cilju zaštite zdravlja pritvorenika, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbednosti u Upravi - stoji u saopštenju.
Ovo nje prvi štrajk glađu pritvorenika, a iz UIKS-a ne navode šta su ovog puta razlozi njihovog štrajka glađu.
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