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Policija na Žabljaku uhapsila je dve osobe zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i alkohola, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore, piše portal CDM.me.

Među uhapšenima je J.S. (33), državljanka Belorusije, koja je, kako je utvrđeno, vozilom upravljala pod dejstvom više psihoaktivnih supstanci.

Testiranje je pokazalo prisustvo metamfetamina, marihuane, benzodiazepina, amfetamina i kokaina u njenom organizmu.

- Takođe, uhapšen je i M.S. (24) iz Žabljaka zbog vožnje pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,10 g/kg - zaključili su iz policije.

Kurir.rs

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