Saopštenje
POLICIJSKI TEST POKAZAO NEVIĐENI HOROR! Beloruskinja (33) vozila na Žabljaku pod dejstvom ČAK 5 VRSTA DROGA: "Pao" i mladić!
- Policija na Žabljaku uhapsila je J.S. (33) iz Belorusije zbog vožnje pod dejstvom više psihoaktivnih supstanci.
- Test je pokazao prisustvo metamfetamina, marihuane, benzodiazepina, amfetamina i kokaina u njenom organizmu.
- Uhapšen je i M.S. (24) iz Žabljaka, koji je vozio sa 1,10 g/kg alkohola u krvi.
Slušaj vest
Policija na Žabljaku uhapsila je dve osobe zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i alkohola, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore, piše portal CDM.me.
Među uhapšenima je J.S. (33), državljanka Belorusije, koja je, kako je utvrđeno, vozilom upravljala pod dejstvom više psihoaktivnih supstanci.
Testiranje je pokazalo prisustvo metamfetamina, marihuane, benzodiazepina, amfetamina i kokaina u njenom organizmu.
- Takođe, uhapšen je i M.S. (24) iz Žabljaka zbog vožnje pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,10 g/kg - zaključili su iz policije.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši