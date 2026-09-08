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Podgoričko Više državno tužilaštvo formiralo je predmet protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, kako su objavile crnogorske Vijesti.

Podgoričkom listu je iz institucije kojom rukovodi Duško Milanović saopšteno da je protiv Metodija formiran predmet zbog krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje.

"Obaveštavamo vas da je proverom kroz zvanične evidencije u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici utvrđeno da je protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija formiran predmet zbog krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje", piše u odgovoru redakciji.

Metodije je 28. avgusta u Pivskom manastiru kazao da je narod u Mladiću "prepoznao sve one divne i svete odlike srpskih ratnika i vitezova".

"Neka presveta majka Božja čije uspenje proslavljamo uspne i njegovu dušu među sve svete srpske vitezove, čuvenoga generala Ratka", rekao je on.

Mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije Foto: YT/HramTelevizija

U saopštenju objavljenom na sajtu Eparhije budimljansko-nikšićke navodi se da je po završetku liturgije odslužen "pomen novopredstavljenom slugi Božjem generalu Ratku Mladiću".

Vijesti su danas objavile da je bjelopoljsko Više državno tužilaštvo odbacilo krivične prijave protiv mitropolita Metodija, ocenivši da u njegovim prošlogodišnjim govorima u kojima je veličao ozloglašenog četničkog komandanta Pavla Đurišića nema ništa sporno.

Iz institucije kojom rukovodi Katarina Kljajević listu su juče saopštili da su protiv Metodija formirali predmete zbog krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, a povodom njegovih beseda Đurišiću u manastiru Podmalinsko početkom juna prošle godine, kao i dva meseca kasnije u beranskom selu Gornje Zaostro, gde je podignut, pa uklonjen spomenik.