U selu Praga kod Nikšića pronađeno je telo muškarca V.G. koji se danima borio sa požarom, a sumnja se da se ugušio ugljen-monoksidom
Crna Gora
POGINUO POKUŠAVAJUĆI DA SPASI IMANJE OD VATRENOG PAKLA! Stravična tragedija kod Nikšića: Telo vlasnika kuće nađeno dronovima u izgorelom selu!
- U selu Praga kod Nikšića pronađeno je telo V.G., vlasnika kuće i imanja, nakon višednevne borbe sa požarom.
- Prema nezvaničnim informacijama, jutros je krenuo da gasi vatru sa rancem, a telo je pronađeno pomoću dronova.
- Policija ne sumnja na nasilnu smrt, a tačan uzrok biće poznat posle obdukcije.
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U selu Praga kod Nikšića, gde požari besne već danima, danas je pronađeno telo muškarca.
Kako TV Vijesti nezvanično saznaje, reč je o V.G., vlasniku kuće i imanja u Pragi, koji se danima bori sa požarima sa vatrogascima.
Isti izvor je za TV Vijesti rekao da je V.G. jutros krenuo da gasi požar sa rancem, ali se nije vratio kući, a njegovo telo je pronađeno pomoću dronova.
Policija je nezvanično saopštila da prema prvim informacijama nije reč o nasilnoj smrti, i da će telo večeras biti poslato na obdukciju.
Prvobitne pretpostavke su da se muškarac ugušio ugljen-monoksidom.
Tačan uzrok smrti biće poznat nakon uviđaja i obdukcije.
Požar u Pragi i dalje gori, a nikšićki vatrogasci su na licu mesta.
Kurir.rs/Vijesti
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