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U selu Praga kod Nikšića, gde požari besne već danima, danas je pronađeno telo muškarca.

Kako TV Vijesti nezvanično saznaje, reč je o V.G., vlasniku kuće i imanja u Pragi, koji se danima bori sa požarima sa vatrogascima.

Isti izvor je za TV Vijesti rekao da je V.G. jutros krenuo da gasi požar sa rancem, ali se nije vratio kući, a njegovo telo je pronađeno pomoću dronova.

Policija je nezvanično saopštila da prema prvim informacijama nije reč o nasilnoj smrti, i da će telo večeras biti poslato na obdukciju.

Prvobitne pretpostavke su da se muškarac ugušio ugljen-monoksidom.

Tačan uzrok smrti biće poznat nakon uviđaja i obdukcije.

Požar u Pragi i dalje gori, a nikšićki vatrogasci su na licu mesta.