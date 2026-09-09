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Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izjavio je da ne postoji potrebna skupštinska većina za njegovu smenu.

Opozicija je podnela inicijativu za smenu Mandića zbog saučešća koje je uputio povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid u Srebrenici i ratne zločine u Bosni i Hercegovini.

Pokret Evropa sad (PES) crnogorskog premijera Milojka Spajića saopštio je da neće podržati smenu, a istovetno se izjasnio i Nikola Camaj, potpredsednik Skupštine Crne Gore i poslanik Albanskog foruma

Za sada je poznato da će za njegovu smenu glasati 38 od potrebnih 41 poslanika.

On je kazao da inicijativu prati "izuzetno surova i duboko neistinita politička kampanja prepuna laži i podmetačina".

"Koja je izjava saučešća - činu duboko ukorenjenom u velikoj tradiciji Crne Gore - pokušala da pripiše sve ono što taj čin nije i nikada ne može biti, te da iskazuje žaljenje što je ta kampanja neistina proizvela zabrinutost i bol kod određenog broja ljudi", saopšteno je iz Skupštine.

Mandić se danas u Beču, tokom svoje zvanične posete Austriji, sastao sa predsednikom Nacionalnog saveta Austrije Valterom Rozenkrancom.

On je kazao da je opoziciona inicijativa za njegovu smenu sastavni deo demokratije.

"Važno mi je da podsetim da Andrija Mandić tokom tih nesrećnih devedesetih godina, koje se danas pokušavaju staviti u središte kampanje laži usmerene protiv mene, nije obavljao nijednu funkciju na kojoj su se donosile ključne političke i državne odluke, niti se u tom periodu aktivno bavio politikom. Istovremeno, sadašnji kreatori inicijative tada su imali apsolutnu kontrolu nad celom Crnom Gorom, ali i značajan politički domet izvan njenih granica", rekao je on.

Andrija Mandić, predsednik Skupštine Crne Gore Foto: EPA Boris Pejovic

Dodao je da "ti ljudi, koji su Crnu Goru sa pozicija moći toliko dugo držali zarobljenu u podelama iz prošlosti, ne dozvoljavajući njenim građanima ni da maštaju o boljem sutra, sada žele da nas, kada smo pred vratima Evropske unije, ponovo vrate u njihov mrak".

"Većinska Crna Gora je tome više puta rekla odlučno 'ne', i to isto 'ne' inicijatori moje smene dobiće, po treći put, 24. septembra. Verujem da je ovo njihov poslednji pokušaj da, pod različitim izgovorima, zaustave Crnu Goru u finalnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji", rekao je Mandić.

Dodao je da je evropski put trasa na kojoj "gradimo pomirenje u Crnoj Gori".

"Vođeni primerom Francuske i Nemačke, koje su svega pet godina nakon završetka Drugog svetskog rata započele istorijski proces pomirenja i evropskog povezivanja, siguran sam da ćemo i mi u Crnoj Gori imati dovoljno snage, razumevanja i mudrosti da prevaziđemo podele iz prošlosti i dođemo do istinskog pomirenja među svim narodima koji u našoj državi žive", rekao je Mandić.