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Službeniku Uprave policije M. K., zaposlenom u Odeljenju bezbednosti Mojkovac, određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj tako što je od jednog vozača uzeo 100 evra za navodno počinjeni prekršaj.

Prema navodima Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, osumnjičeni je 8. septembra u Mojkovcu svojim privatnim automobilom, koristeći svetlosnu signalizaciju, zaustavio putničko vozilo na magistralnom putu.

Od vozača je potom, kako se sumnja, zahtevao i uzeo 100 evra za navodno počinjeni saobraćajni prekršaj.

– Osumnjičeni u tom trenutku nije bio radno angažovan, dok navodni prekršaj nije evidentiran u službenim evidencijama Uprave policije OB Mojkovac – navodi se u saopštenju tužilaštva.

Protiv M. K. podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja. Nakon saslušanja, državni tužilac doneo je rešenje kojim mu je određeno zadržavanje do 72 sata.

Kurir.rs/RINA

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