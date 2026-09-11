Crnogorski državljanin povredio je ruku tokom prolaska kroz kanjon, nakon čega su na teren izašle ekipe Gorske službe spašavanja.
Crna Gora
DRAMA U JEDNOM OD NAJOPASNIJIH KANJONA U EVROPI! Muškarac povređen tokom prolaska kroz Nevidio, GSS odmah krenula u akciju
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Prava drama odigrala se u jednom od najopasnijih kanjona u Evropi, a koji se nalazi kod Šavnika u Crnoj Gori.
Naime, tokom prolaska kroz kanjon Nevidio crmogorski državljanin zadobio je povrede, a na teren su odmah poslate ekipe Gorske službe spašavanja.
- Državljaninu Crne Gore, koji je tokom prolaska kroz kanjon zadobio povredu ruke , nakon ukazane pomoći , bezbedno je evakuisan i predat ekipi Hitne medicinske pomoći na dalje postupanje - potvrđeno je za RINU u GSS Crne Gore.
Poziv za pomoć upućen je Gorskoj službi spašavanja Crne Gore putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a.
Kurir.rs/RINA
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