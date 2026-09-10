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U dvorištu porodice Lekić u Vranju kod grada Tuzi u Crnoj Gori već više od 35 godina u starom bunaru živijegulja koja je u njega puštena dok je bila mala kako bi pomagala u održavanju čistoće vode.

Ova nesvakidašnja priča decenijama privlači pažnju meštana, a prema rečima vlasnika imanja Bahrudina Lekića, u bunar dubok oko 15 metara svojevremeno su spuštene dve male jegulje. Međutim, samo jedna je opstala.

Danas je teška oko dva kilograma, te i dalje živi u gotovo potpunom mraku, stoji u objavi Podgoričkog vremeplova. Posebno je zanimljivo što je bunar godinama zatvoren i više se ne koristi, a jegulja i dalje preživljava u ograničenom prostoru.

Lekić pretpostavlja da se hrani insektima i drugim sitnim organizmima koji dospeju u vodu. Nekada je ovakav način održavanja bunara bio poznat u Zeti i Tuzima, ali je vremenom gotovo potpuno nestao.

Za porodicu Lekić ova neobična stanovnica bunara postala je deo porodične priče, ali i lokalna atrakcija. Lekić kaže da nema nameru da je uznemirava, a ako jednog dana bunar bude zatvoren, plan je da jegulju puste u Skadarsko jezero.

- Zaslužila je slobodu nakon toliko godina - poručio je Lekić.