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Osamnaestogodišnji S.K. iz Herceg Novog uhapšen je i kažnjen sa 2,3 hiljade evra zbog više saobraćajnih prekršaja, a sankcionisan je i njegov roditelj jer mu je ustupio vozilo, iako nema položen vozački ispit, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je saobraćajna policija u Herceg Novom radarskom kontrolom evidentirala vozača koji je, upravljajući vozilom BMW X5, prekoračio dozvoljenu brzinu.

Iz policije su na mreži X naveli da je vozač dva puta odbio da se zaustavi na znak stop, izvršio polukružno okretanje i udaljio se u pravcu Meljina.

"Ubrzo je identifikovan i uhapšen S.K. (18) iz Herceg Novog, a utvrđeno je da je, osim prekoračenja brzine, upravljao vozilom bez vozačke dozvole", navodi se u objavi.

Dodaje se da je sankcionisan i roditelj S.K. zbog ustupanja vozila osobi koje nema položen vozački ispit.