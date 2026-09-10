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Nikšićkim vatrogascima nešto iza 20 sati prijavljen je požar u neposrednoj blizini Manastira Ostrog, potvrdio je Goran Tripković iz Službe zaštite i spasavanja.

On je pojasnio da su vatrogasci na parkingu blizu manastira Ostrog, te da smatra da vatra ne može da ugrozi sam manastir, ali da trenutno gori na nepristupačnom terenu gde je nemoguće prići.

Najavio je da će ekipe dežurati i pokušati da zaustave vatru čim im bude pristupačno da gase, ističući da im noć dodatno otežava delovanje.

Tripković je kazao da su aktivni požari na više lokacija na teritoriji nikšićke opštine, te da su danas intenzivne aktivnosti imali u selu Broćanac, ali da večeras nema ugroženih objekata.

Kurir.rs/Vijesti

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