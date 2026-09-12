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Službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje su u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom na Cetinju i po nalogu postupajućeg državnog tužioca, lišili slobode V.D. (49) sa Cetinja, zbog sumnje da je počinio krivično delo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

- Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje preduzeli su mere i radnje povodom prijave nevladine organizacije "Ruka-Šapi", uz koju je dostavljen i video-zapis na kojem se vidi nepoznato lice kako zlostavlja i udara psa u jednoj ulici na Cetinju - saopšteno je iz UP.

Dodaju da su policijski službenici u kratkom roku identifikovali V.D., od kojeg su u službenim prostorijama prikupljena obaveštenja.

On je tom prilikom saopštio policijskim službenicima da je tukao psa, navodeći da je reč o njegovom psu rase kane korso.

Nakon konsultacija sa postupajućim državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju, a po njegovom nalogu, V.D. je lišen slobode i biće u zakonskom roku priveden nadležnom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.

Kurir.rs/RINA

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