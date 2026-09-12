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Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv tri osobe, dok su dve, među kojima i državljanin Albanije, uhapšene tokom pojačanih aktivnosti usmerenih na suzbijanje zloupotrebe i ulične prodaje opojnih droga.

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica tokom noći sproveli su pojačane aktivnosti na području Glavnog grada, saopšteno je iz Uprave policije.

Policija je oko jedan sat posle ponoći u Ulici Marka Miljanova kontrolisala vozilo marke „Mercedes“, kojim je upravljala A.B. (43), dok se na mestu suvozača nalazio M.P. (32).

Kod A.B. pronađeno je pakovanje sa marihuanom, dok je kod M.P. pronađena kutija cigareta u kojoj se takođe nalazila marihuana.

„Kriminalističkom obradom je utvrđeno da je A.B., kako se sumnja, dala na uživanje marihuanu licu M.P., te da su je oboje iste večeri konzumirali“, navodi se u saopštenju.

Po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, oboje su testirani na prisustvo psihoaktivnih supstanci. Utvrđeno je da su bili pozitivni na marihuanu, dok je kod M.P. utvrđeno i prisustvo kokaina.

Protiv A.B. podneta je krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.

U drugoj akciji, policija je oko 00.50 časova u Ulici Vojvode Maša Đurovića kontrolisala B.M. (28) i J.B. (48), kod kojeg je pronađeno pakovanje sa kokainom.

„Kriminalističkom obradom utvrđeno je da je, kako se sumnja, J.B. neposredno pre policijske kontrole od B.M. kupio kokain za iznos od 50 evra“, saopštila je policija.

Po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, od B.M. su oduzeti 1.215 evra i vozilo „Audi A3“ radi daljih provera.

B.M. je, po nalogu postupajućeg državnog tužioca, uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Podgorička policija je oko 1.30 časova u Ulici Ivana Crnojevića kontrolisala vozilo marke „Audi“, kojim je upravljao S.C. (20), državljanin Albanije. U vozilu su se nalazili i I.F. (24) i E.D. (19), takođe državljani Albanije.

Prilikom pregleda osoba i vozila pronađena je marihuana, nakon čega su sva tri lica dovedena u službene prostorije radi prikupljanja obaveštenja.

„Kriminalističkom obradom je utvrđeno da je S.C., kako se sumnja, pribavio i dao marihuanu na uživanje E.D., koju su potom konzumirali u njegovom vozilu“, navodi se u saopštenju.

Testiranjem je utvrđeno da su S.C. i E.D. bili pozitivni na marihuanu.