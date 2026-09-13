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Služba zaštite i spašavanja Podgorice intervenisala je juče oko 15 sati na parkingu marketa "Voli" u Siti kvartu, na kojem je goreo jedan automobil.

Ekipe Službe zaštite i spašavanja su sa dva vatrogasna kamiona brzo intervenisale, tako da se požar nije proširio i na ostala vozila na parkingu.