Crna Gora
POŽAR NA PARKINGU U PODGORICI: Automobil potpuno uništen, vatrogasci sprečili širenje vatre
- Požar je izbio juče oko 15 sati na parkingu marketa 'Voli' u Siti kvartu u Podgorici, gde je goreo jedan automobil.
- Služba zaštite i spašavanja intervenisala je sa dva vatrogasna kamiona i sprečila širenje vatre na ostala vozila.
- Uzrok požara još nije poznat, a automobil je potpuno uništen.
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Služba zaštite i spašavanja Podgorice intervenisala je juče oko 15 sati na parkingu marketa "Voli" u Siti kvartu, na kojem je goreo jedan automobil.
Ekipe Službe zaštite i spašavanja su sa dva vatrogasna kamiona brzo intervenisale, tako da se požar nije proširio i na ostala vozila na parkingu.
Za sada nije poznat uzrok požara. Automobil je, kako se može videti na video snimku RTCG, u potpunosti uništen.
Kurir.rs/RTCG
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