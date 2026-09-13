Crna Gora
POGINUO MLADIĆ (23) U ROŽAJAMA: Teška saobraćajna nesreća, istraga utvrđuje uzrok i okolnosti tragedije
- U Rožajama je sinoć oko 22 časa u teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo A. R. (23).
- Nadležne službe su intervenisale na mestu nesreće, a uzrok i okolnosti se utvrđuju istragom.
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U saobraćajnoj nesreći koja se u petak oko 22 sata dogodila u Rožajama poginuo je A.R. (23) prenosi RTV Rožaje.
U petak, oko 22 časa, u Rožajama je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je stradao A. R. (23).
Na mestu nesreće intervenisale su nadležne službe, dok se okolnosti i uzrok nesreće utvrđuju istragom.
Kurir.rs/RTCG
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