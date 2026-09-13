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U saobraćajnoj nesreći koja se u petak oko 22 sata dogodila u Rožajama poginuo je A.R. (23) prenosi RTV Rožaje.

U petak, oko 22 časa, u Rožajama je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio A. R. (23).

Na mestu nesreće intervenisale su nadležne službe, dok se okolnosti i uzrok nesreće utvrđuju istragom.

Iz ODT-a su kazali da se nesreća dogodila oko 21 sat i 45 minuta, u mestu Skarepača.

Kako su naveli, povređena devojka je transportovana u Kliničko-bolnički centar u Beranama radi ukazivanja lekarske pomoći.

„Do nezgode je došlo kada je A.R kao vozač putničkog vozila marke „Volkswagen“ tip „Golf V“, registarskih oznaka PG KN 453, krećući se iz Rožaja u pravcu Berana, iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom, napustio kolovoz po desnoj strani, ostvario kontakt sa stablom, a zatim se zaustavio u obližnjoj livadi“, kaže se u saopštenju ODT-a.

Navodi se da je telo stradalog mladića upućeno na odeljenje za sudsku medicinu Kliničkog centra u Podgorici, radi obdukcije.