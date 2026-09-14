DRAMA NA DURMITORU! Filipinac i Nemica se izgubili na opasnom prevoju, spasioci ih našli zarobljene na nepristupačnom terenu
Pripadnici Službe zaštite i spasavanja Žabljak uspešno su sproveli još jednu akciju spasavanja na planinskom masivu Durmitor, izbavivši dvoje stranih državljana koji su ostali zaglavljeni u nepristupačnom terenu.
Poziv u pomoć upućen je u 19 časova preko Operativno-komunikacionog centra Direktorata za zaštitu i spasavanje MUP-a.
Odmah po primanju poziva, na teren su upućeni pripadnici Službe zaštite i spasavanja Žabljak.
- Pomoć su zatražili državljanin Filipina i državljanka Nemačke, nakon što su izgubili orijentaciju i ostali zarobljeni na izuzetno zahtevnom planinskom prevoju Samar - potvrđeno je za RINU u Službi zaštite i spašavanja Žabljak.
Nakon potrage po nepristupačnom i rizičnom terenu, spasioci su uspeli da lociraju dezorijentisane planinare i započnu proces evakuacije.
Akcija je uspešno okončana u dva sata iza ponoći, kada su turisti, nepovređeni i u pratnji spasilaca, bezbedno stigli na Žabljak.
Kurir.rs/RINA