Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pripadnici Službe zaštite i spasavanja Žabljak uspešno su sproveli još jednu akciju spasavanja na planinskom masivu Durmitor, izbavivši dvoje stranih državljana koji su ostali zaglavljeni u nepristupačnom terenu.

Poziv u pomoć upućen je u 19 časova preko Operativno-komunikacionog centra Direktorata za zaštitu i spasavanje MUP-a.

Odmah po primanju poziva, na teren su upućeni pripadnici Službe zaštite i spasavanja Žabljak.

- Pomoć su zatražili državljanin Filipina i državljanka Nemačke, nakon što su izgubili orijentaciju i ostali zarobljeni na izuzetno zahtevnom planinskom prevoju Samar - potvrđeno je za RINU u Službi zaštite i spašavanja Žabljak.

Nakon potrage po nepristupačnom i rizičnom terenu, spasioci su uspeli da lociraju dezorijentisane planinare i započnu proces evakuacije.

Akcija je uspešno okončana u dva sata iza ponoći, kada su turisti, nepovređeni i u pratnji spasilaca, bezbedno stigli na Žabljak.