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Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata A.J. zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo krađa.

Kako su kazali iz ODT-a, sumnja se da je A.J. to krivično delo izvršila u četvrtak, dok se nalazila u stanu oštećene B.S.