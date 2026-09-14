Crna Gora
UŠLA U STAN, PA UKRALA 250 EVRA IZ NOVČANIKA: Osumnjičenoj u Podgorici određeno zadržavanje do 72 sata
- Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata A.J. zbog sumnje da je počinila krađu.
- Sumnja se da je u četvrtak, dok je bila u stanu B.S., iz novčanika uzela 250 evra.
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Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata A.J. zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo krađa.
Kako su kazali iz ODT-a, sumnja se da je A.J. to krivično delo izvršila u četvrtak, dok se nalazila u stanu oštećene B.S.
"Osumnjičena je u četvrtak, oko 17 sati, dok je boravila u dnevnom boravku oštećene B.S., iz njenog novčanika uzela novac u iznosu od 250 evra", kaže se u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG
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