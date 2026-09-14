"Sumnja se da je M. J. 7. septembra došao do taksi vozila udruženja iz Podgorice, kojim je upravljao taksista star 61 godinu, na taksi stajalištu u Ulici Novaka Miloševa. Od vozača je zatražio da ga preveze u pravcu Konika, do jednog marketa. Tokom vožnje, uz pretnju nožem, od taksi vozača je oduzeo novac u iznosu od 50 evra, koji je oštećeni posedovao kod sebe. Nakon toga je zatražio da ga odveze do naselja Blok V, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu. Sumnja se da je M. J. 13. septembra, u jutarnjim časovima, ponovio krivično delo na način što je došao do taksi vozila drugog taksi udruženja, kojim je upravljao vozač star 41 godinu, od kojeg je zatražio da ga preveze u pravcu naselja Drač. Tom prilikom je, uz pretnju nožem, od ovog taksi vozača oduzeo novac u iznosu od 30 evra, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu", navode u policiji.