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Šest osoba jepovređeno, od kojih jedna teže, u sudaru tri vozila u mestu Bistrice kod Bijelog Polja, koji se dogodio danas oko 16.30 sati, potvrđeno je Portalu RTCG iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije.

Iz OKC-a su kazali da je u saobraćajnoj nezgodi pričinjena veća materijalna šteta.

Uzrok nezgode za sada nije poznat.

Uviđaj je u toku.

Kurir.rs/RTCG

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