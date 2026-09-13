Crna Gora
LANČANI SUDAR KOD BIJELOG POLJA: Šest osoba povređeno, jedna zadobila teže povrede
- U sudaru tri vozila u Bistrici kod Bijelog Polja povređeno je šest osoba, a jedna je zadobila teže povrede.
- Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 16.30, pričinjena je veća materijalna šteta, a uzrok još nije poznat.
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Šest osoba jepovređeno, od kojih jedna teže, u sudaru tri vozila u mestu Bistrice kod Bijelog Polja, koji se dogodio danas oko 16.30 sati, potvrđeno je Portalu RTCG iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije.
Iz OKC-a su kazali da je u saobraćajnoj nezgodi pričinjena veća materijalna šteta.
Uzrok nezgode za sada nije poznat.
Uviđaj je u toku.
Kurir.rs/RTCG
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