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Nikšićka policija uhapsila je tri osobe, među kojima je jedno operativno interesantno lice, zbog sumnje da su fizički napala 34-godišnjeg muškarca i naneli mu teške telesne povrede, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, oštećeni je policiji prijavio da su ga, dok se nalazio u svom vozilu, napale tri njemu nepoznate osobe.

- Zadali su mu više udaraca u predelu glave i tela, usled čega je zadobio tešku telesnu povredu, u vidu preloma kostiju lica, nakon čega se javio u nadležnu zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja lekarske pomoći - navodi se u saopštenju.

Policija je, preduzimajući mere na rasvetljavanju događaja, identifikovala i locirala N.K. (21), M.S. (59) i operativno interesantno lice M.S. (21), za koje se sumnja da su učestvovali u napadu.

Oni su potom dovedeni u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić radi prikupljanja obaveštenja, a o događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.

- Po nalogu državnog tužioca, N.K. (21) je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda, dok su M.S. (21) i M.S. (59) lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje - saopštila je policija.

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