KRVNIČKI GA PRETUKLI, IZLOMILI MU KOSTI LICA: Jeziv napad u Nikšiću
- Nikšićka policija uhapsila je tri osobe, među njima i jedno operativno interesantno lice, zbog sumnje da su napale 34-godišnjeg muškarca.
- Oštećeni je prijavio da su ga nepoznate osobe napale u vozilu i zadale mu više udaraca, pa je zadobio prelom kostiju lica.
- Po nalogu tužioca, N.K. je osumnjičen za nasilničko ponašanje u sticaju sa teškom telesnom povredom, a druga dvojica za nasilničko ponašanje.
Nikšićka policija uhapsila je tri osobe, među kojima je jedno operativno interesantno lice, zbog sumnje da su fizički napala 34-godišnjeg muškarca i naneli mu teške telesne povrede, saopšteno je iz Uprave policije.
Kako navode, oštećeni je policiji prijavio da su ga, dok se nalazio u svom vozilu, napale tri njemu nepoznate osobe.
- Zadali su mu više udaraca u predelu glave i tela, usled čega je zadobio tešku telesnu povredu, u vidu preloma kostiju lica, nakon čega se javio u nadležnu zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja lekarske pomoći - navodi se u saopštenju.
Policija je, preduzimajući mere na rasvetljavanju događaja, identifikovala i locirala N.K. (21), M.S. (59) i operativno interesantno lice M.S. (21), za koje se sumnja da su učestvovali u napadu.
Oni su potom dovedeni u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić radi prikupljanja obaveštenja, a o događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.
- Po nalogu državnog tužioca, N.K. (21) je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda, dok su M.S. (21) i M.S. (59) lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje - saopštila je policija.