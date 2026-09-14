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Visoke kazne, nova pravila, nezadovoljstvo i neizvesnost. Ovih dana među građanima u Crnoj Gori glavna tema bio je novi zakon o saobraćaju. Sada stiže još jedna inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Analiziraće gde treba povećati, smanjiti ili zadržati ograničenja brzine.

Ko bi rekao. Iako su do septembra podgoričke ulice bile poluprazne, za mesec su iznedrile oko 350.000 evra kazni. Pljušte zbog različitih prekršaja.

„Od tog iznosa 90.000 evra naplaćeno je na licu mesta. Od stupanja na snagu Zakona o bezbednosti saobraćaja 7. avgusta 2026. godine do današnjeg dana, službenici Saobraćajne policije sankcionisali su oko 3.370 vozača“, kazao je Ratko Furtula, komandir Stanice policije za bezbednost saobraćaja OB Podgorica.

Koliko ovakvi podaci utiču na vozače u Crnoj Gori, može se i pretpostaviti. Da se sporije vozi je očigledno, ali se nekih loših navika i dalje držimo.

„Velika je upotreba mobilnih telefona, a sami vozači nisu svesni koliko neželjenih posledica nastaje upravo zbog korišćenja mobilnog telefona“, kazao je saobraćajni policajac Zoran Mihaljević.

„I dalje je to: ‘Hajde, uzeću da otkucam poruku, par sekundi, neće se ništa desiti.’ Tih par sekundi dosta puta izazove saobraćajnu nezgodu, i to sa težim posledicama“, kazao je Furtula.

„Posebno za prekršaje korišćenja mobilnog telefona, prisustvom policijskih službenika na terenu uspemo da izdamo nekih 50 do 80 naloga za par sati, što je jako velika cifra. Nastavićemo sa tim akcijama, sve kako bismo stanje u saobraćaju doveli na što bezbedniji nivo“, kazao je Furtula.

Sve je ovo za ljude, mada razliku pravi dubina džepa. Ipak, zakon to ne poznaje pa mora da se primenjuje.

„Ono što posebno ohrabruje jeste činjenica da su vozači shvatili poruku da su službenici Saobraćajne policije na terenu zbog njihove sigurnosti i bezbednosti saobraćaja“, kazao je Furtula.

Na terenu su, međutim, i oni građani koji čine najteže prekršaje.

„Od stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja, policijski službenici Stanice policije za bezbednost saobraćaja Odeljenja bezbednosti Podgorica lišili su slobode 350 vozača zbog najtežih prekršaja. Najveća izrečena kazna u posmatranom periodu je 30 dana zatvora za prekršaj odbijanja testiranja na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, kao i kazna u iznosu od 2.500 evra za prisustvo alkohola u organizmu“, kazao je Furtula.

A kako organizam valja čuvati, treba vezivati pojas. Ko to zaboravi, posebno u ovom periodu rastu šanse da će ga policija podsetiti.

„Možemo istaći da su prošle nedelje, za nekih četiri sata, u periodu od osam do 12 časova, policijski službenici sankcionisali 110 učesnika u saobraćaju, odnosno vozača koji nisu vezali sigurnosni pojas. To je dosta velika brojka i negde je to cifra od oko 16.000 evra“, kazao je Furtula.