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Milan Knežević, lider Demokratske narodne partije, poručio da ga ministarske funkcije nikada nisu posebno privlačile, ali da ne isključuje mogućnost da se kandiduje za najviše državne dužnosti.

Knežević je izjavio da bi, ukoliko ga narod "fino zamoli”, mogao da razmisli o kandidaturi za predsednika Crne Gore.

Govoreći o svojim političkim ambicijama u emisiji "Optimista", koja se emituje na Jutjub kanalu "Dnevnih novina Dan" i portala "Dan", Knežević je rekao da ga ministarske funkcije nikada nisu posebno privlačile. Ipak, kada je reč o mestu premijera ili predsednika države, kroz osmeh je poručio da takvu mogućnost ne bi unapred odbacio.

Književnost je, kako je istakao, u njegov život ušla mnogo pre politike. Još 1997. godine proglašen je za najboljeg mladog pesnika Podgorice, a i danas smatra da je bolji književnik nego političar.

Govoreći o svakodnevici jednog političara, predsednik DNP-a ocenio je da je ona mnogo složenija od onoga što građani mogu da vide u televizijskim prenosima i javnim nastupima.

Kako je objasnio, ljudi mu se obraćaju zbog zapošljavanja, zdravstvenih problema, dugova, porodičnih sukoba, ljubavnih nedoumica i brojnih drugih životnih teškoća. Zato je, prema sopstvenim rečima, tokom političke karijere morao da bude pomalo lekar, psiholog, bračni savetnik, pravnik i socijalni radnik.

Iza humora, međutim, nalazi se i ozbiljna cena političkog angažovanja. Knežević je rekao da mu je politika mnogo više uzela nego što mu je dala - od zdravlja i živaca, do zatvora, sudskih postupaka i hapšenja članova njegove porodice.