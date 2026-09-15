UHAPŠEN BIVŠI PREDSEDNIK OPŠTINE BUDVA: U toku velika policijska operacija "General", Božović priveden na kapiji UIKS-a
- Bivši predsednik Opštine Budva Milo Božović uhapšen je na kapiji UIKS-a u nastavku istrage u operaciji 'General'.
- Službenici SPO sačekali su ga ispred zatvora u Spužu, a potom ga sproveli u SDT i SPO na dalje postupanje.
Bivši predsednik Opštine Budva Milo Božović uhapšen je danas na kapiji Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), a u okviru nastavka istrage u operaciji "General".
Božović je danas trebalo da napusti Spuž jer je istekao rok od tri godine od podizanja optužnice, a da nije doneta ni prvostepena presuda.
Njega su službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) sačekali ispred Istražnog zatvora u Spužu, nakon čega je sproveden u zgradu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i SPO.
U nastavku operacije "General" danas su u zgradu SDT-a i SPO privedeni i Mileta Ojdanić, Vladimir Bajčeta i Milan Popović.
Oni su svi na saslušanje dovedeni iz UIKS-a, gdje se odavno nalaze u pritvoru po optužbama iz drugih predmeta organizovanog kriminala.
(Kurir.rs/Vijesti)