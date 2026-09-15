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U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je ponovljeno suđenje optuženima za pljačku pošte u Nikšiću 20. oktobra 2021. godine, kada je ubijen Ljubiša Mrdak.

Predsednik specijalnog veća sudija Veljko Radovanović, u nastavku dokaznog postupka pročitao je dopis Odeljenja bezbednosti (OB) Nikšić u kojem se između ostalog navodi da u vreme izvršenja krivičnog dela, spoljašnji deo objekta pošte nije bio pod video nadzorom.

Pravni zastupnik Pošte Crne Gore Petar Ostojić izjavio je juče pred sudom, da nije saglasan sa ovakvom ocenom. Rekao je da nisu tačni navodi iz dopisa CB Nikšić da video nadzor iz unutrašnjosti objekta Pošte nije pokrivao mesto događaja, odnosno pljačku.

"Tačno je da se radilo o video nadzoru iz unutrašnjosti objekta, ali kamera je mogla pokriti i određeni deo dvorišta odnosno spoljašnosti objekta gde se desio događaj", rekao je Ostojić.

On je pojasnio da su mu kolege iz Stručne službe zaštite Pošte prenele da postoji kamera kod mesta ekspedicije pošte u unutrašnjosti objekta.

"Preneli su mi da postoji mogućnost da ta kamera pokriva deo dvorišta. Ja nisam gledao ovaj video nadzor", naveo je Ostojić.

"Moguće, ali se retko dešava"

Svedok Bojan Nikitović, koji je u vreme kada se dogodila pljačka pošte i ubistvo Mrdaka, bio izvršni direktor firme "Max pro", koja je bila zadužena za održavanje video nadzora i alarm uređaja u objektu Pošte, rekao je:

"Nas iz firme i mene kao izvršnog direktora nije niko od policije ili Pošte kontaktirao u smislu koji video nadzor su tog dana izuzeli, a koji nisu. Ja sam samo neformalno bio obavešten da se razbojništvo desilo van objekta koji nije bio, kako su mi rekli, pokriven kamerama", istakao je svedok Niktović i dodao da ne zna ništa o položaju tih kamera u unutrašnjosti objekta.

Ljubiša Mrdak Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

"Ako ima staklenih površina, moguće da te kamere iz unutrašnjosti mogu pokriti neki deo spolja, ali je to vrlo retko", naveo je on.

Dodao je da nisu imali dužnost da učestvuju u izuzimanju tih snimaka, nego služba zaštite Pošte.

Pravni zastupnik Pošte Petar Ostojić je dodao da u ovom slučaju niko iz Pošte nije izuzimao video snimke, već ljudi iz policije.

U februaru 2025. godine, Viši sud u Podgorici je izrekao oslobađajuću presudu okrivljenima za pljačku Pošte u Nikšiću i ubistvo Ljubiše Mrdaka. Od optužbe su oslobođeni Mitar Knežević, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević. Apelacioni sud je ukinuo oslobađajuću presudu i predmet vratio na ponovni postupak.

U obrazloženju prvostepene oslobađajuće presude sudija Veljko Radovanović je između ostalog rekao da je sud morao da preuzme ulogu istražnog organa, imajuću u vidu navode optužnice. Naveo je da su navodi optužnice ostali nedokazani.

Optužnica

Optuženicom je predstavljeno da su okrivljeni Mitar Knežević iz Nikšića, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević po prethodnom dogovoru i razrađenom planu uz pretnju oružjem od pokojnog Ljubiše Mrdaka, Dragiše Dendića i Igora Ivanovića oteli novac namenjen za isplatu penzija, pri čemu je jedno lice lišeno života. Maskirani razbojnici su uz pretnju oružjem od radnika obezbeđenja, ukrali 423.000 evra.

Optužnicom je predstavljeno da je optuženi Miljković po unaprijed utvrđenom planu, sa optuženim Svjetlanovićem iznajmio dva stana u Nikšiću u kojima su se krili prije i nakon pljačke Pošte. Iz iznajmljenog stana u Ulici Vuka Karadžića, optuženi su imali pogled na parking prostor na kojem se nalazilo vozilo za transfer novca "Volkswagen Transporter” podgoričkih tabli, navodi se u optužnici.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Optužnicom je predstavljeno da je Albijanić 11. septembra po nalogu okrivljenog Mitra Kneževića sa još jednom nepoznatom osobom iz Bosne i Hercegovine, mimo graničnog u Crnu Goru dovezao džip "nisam kaškai”, koji je prethodno nepoznata grupa ukrala u Derventi i na njega stavila lažne tablice. Džip je preuzeo Knežević koji ga je krio do dana oružane pljačke.

U tom periodu, preko graničnog prelaza Sitnica, u Crnu Goru su "sitroenom kaktus” ušli su Petar Zolak i David Banjac. Pošto su stgli do trajekta, tu ih je čekao Stefan Regojević. Optuženi Zolak je u večernjim satima počeo osmatranje mesta planirane pljačke kao i trasu puta kojom je nakon razbojništva trebao da se da u beg zajedno sa Nemanjom Miljkovićem, Svjetlanovićem i Banjcem.