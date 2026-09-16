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Državljanka Severne Makedonije Saška Stojanovski (43) odslužila je kaznu zatvora od 45 dana, koju joj je izrekao Osnovni sud u Ulcinju zbog namernog pregaženja i ubistva psa svoje vlasnice, šarplaninca, svojim automobilom 24. jula ove godine u popodnevnim satima, saznaju Vijesti.

Skopljanka je napustila skopski zatvor pre nešto više od nedelju dana, pošto joj je u kaznu zatvora uračunato vreme koje je provela u pritvoru od 24. jula.

Kako su Vijesti ranije objavile, Stojanovski je ubio šarplaninca nakon što je prethodno u tom naselju ugrizao njenog psa, koji je takođe zadobio povrede.

Osnovni sud je danas saopštio da je okrivljena S.S. (43) iz Skoplja proglašena krivom za krivično delo ubijanje i mučenje životinja i uništavanje njihovog staništa iz člana 309. stav 1. Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđena na 45 dana zatvora.

U saopštenju se ističe da se vreme provedeno u pritvoru počev od 24.07.2026. u 20:30 časova pa sve do trajanja pritvora uračunava u izrečenu kaznu okrivljenoj.

Podseća se da je okrivljena 24.07.2026. godine, oko 15:00 časova, u Ulcinju, na Bulevaru Teuta, u naselju Ulcinjsko Polje u blizini hotela "Hoti", upravljajući vozilom marke "mercedes", najmanje dva puta pregazila psa rase šarplaninac i ubila ga.

- Prilikom određivanja kazne, sud je cenio sve okolnosti od značaja za izricanje kazne, a kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljene, cenio je njene porodične prilike, činjenicu da je majka dvoje dece, od kojih je jedno maloletno, njenu raniju neosuđivanost, kao i znatno smanjenu uračunljivost u vreme izvršenja krivičnog dela, utvrđenu na osnovu nalaza i mišljenja medicinskog veštaka iz oblasti psihijatrije. Sud nije našao otežavajuće okolnosti - navodi se u saopštenju.

Uzimajući u obzir navedene okolnosti, ličnost okrivljenog i težinu izvršenog krivičnog dela, dodaje se, sud je utvrdio da je izrečena kazna adekvatna težini izvršenog dela i okrivljenom kao učiniocu, te da će se njome postići svrha kažnjavanja propisana Krivičnim zakonikom Crne Gore.

- Sud je takođe procenio da izrečena kazna treba da doprinese sprečavanju budućeg protivpravnog ponašanja, ali i da izrazi jasnu društvenu osudu svakog oblika mučenja i ubijanja životinja - navodi se na kraju.

Strane imaju pravo žalbe na navedenu presudu u roku od 8 dana od dana prijema pisanog izvoda presude.

Državljanka Makedonije uhapšena je u petak, 24. jula, oko 16:40 časova na graničnom prelazu Sukobin prilikom pokušaja bekstva iz Crne Gore, nakon što je prethodno više puta namerno pregazila psa svojim automobilom, što se videlo i na video snimcima objavljenim na društvenim mrežama i nekim medijima.

Policijska uprava je te večeri saopštila da je ulcinjska policija, preduzimajući koordinisane mere i akcije, brzo identifikovala, pronašla i, po nalogu državnog tužioca u Odeljenju za državno pravosudno postupanje u Ulcinju, uhapsila S.S. (46), državljanku Severne Makedonije, koja je svojim vozilom pregazila psa i ubila ga.

- Nakon izvršenja krivičnog dela, nameravala je da napusti teritoriju naše zemlje, ali ju je policija u tome sprečila - navodi se u saopštenju.