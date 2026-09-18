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Nikšićka policija podnela je krivične prijave protiv šest osoba zbog sumnje da su na teritoriji Opštine Žabljak nelegalno gradili objekte.

"Službenici Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala Odeljenja bezbednosti Nikšić su, u prethodnih nedelju dana, u periodu od 10.09.2026. do 17.09.2026. godine, u novoj seriji procesuiranja krivičnih dela protiv ekološkog kriminala, sa posebnim akcentom na suzbijanje nelegalne gradnje i devastacije prostora, po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, podneli pet krivičnih prijava protiv šest lica, zbog sumnje da su, na području opštine Žabljak, izvršili krivična dela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje", saopšteno je iz Uprave policije.

Krivične prijave podnete su protiv:

- Lj.J. (47) iz Nikšića, nastanjenog u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, zato što je tokom 2023. godine nelegalno izgradio jedan objekat i na taj način pričinio štetu Budžetu Crne Gore i iznosu od 2.150,40 eura;

- M.R. (41) iz Kotora, nastanjenog u Tivtu, zato što je tokom 2025. godine bespravno izgradio jedan objekat i na taj način pričinio štetu Budžetu Crne Gore i iznosu od 2.149,20 eura;

- Z.T. (42) iz Kotora, nastanjenog u Tivtu, zato što je tokom 2025. godine nelegalno izgradio dva objekta i na taj način pričinio štetu Budžetu Crne Gore i iznosu od 4.638,59 eura;

- S.S (54) iz Pljevalja, nastanjenog u Pljevljima, i V.K. (48) iz Pljevalja, nastanjene u Podgorici, zato što su tokom 2025. godine bespravno izgradili deset objekata i na taj način pričinili štetu Budžetu Crne Gore i iznosu od 27.594 eura; i

- S.B (36) iz Nikšića, zato što je tokom 2025. godine nelegalno izgradio jedan objekat i na taj način pričinio štetu Budžetu Crne Gore i iznosu od 3.504 eura.

"Izvršenjem ovih pet krivičnih dela – bespravnom izgradnjom ovih 15 objekata u Žabljaku, je nastala ukupna šteta po Budžet Crne Gore u iznosu od 40.036,19 eura", navode iz UP.

Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ su, u saradnji sa Urbanističko – građevinskom inspekcijom Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i Komunalnom policijom i inspekcijom Opštine Žabljak, od početka 2025. godine do 17.09.20026. godine, izvršili kontrole oko 200 građevinskih objekta na teritoriji opštine Žabljak.