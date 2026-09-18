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Nikšićka policija podnela je krivične prijave protiv šest osoba zbog sumnje da su na teritoriji Opštine Žabljak nelegalno gradili objekte.

"Službenici Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala Odeljenja bezbednosti Nikšić su, u prethodnih nedelju dana, u periodu od 10.09.2026. do 17.09.2026. godine, u novoj seriji procesuiranja krivičnih dela protiv ekološkog kriminala, sa posebnim akcentom na suzbijanje nelegalne gradnje i devastacije prostora, po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, podneli pet krivičnih prijava protiv šest lica, zbog sumnje da su, na području opštine Žabljak, izvršili krivična dela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje", saopšteno je iz Uprave policije.

Krivične prijave podnete su protiv:

- Lj.J. (47) iz Nikšića, nastanjenog u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, zato što je tokom 2023. godine nelegalno izgradio jedan objekat i na taj način pričinio štetu Budžetu Crne Gore i iznosu od 2.150,40 eura;

- M.R. (41) iz Kotora, nastanjenog u Tivtu, zato što je tokom 2025. godine bespravno izgradio jedan objekat i na taj način pričinio štetu Budžetu Crne Gore i iznosu od 2.149,20 eura;

- Z.T. (42) iz Kotora, nastanjenog u Tivtu, zato što je tokom 2025. godine nelegalno izgradio dva objekta i na taj način pričinio štetu Budžetu Crne Gore i iznosu od 4.638,59 eura;

- S.S (54) iz Pljevalja, nastanjenog u Pljevljima, i V.K. (48) iz Pljevalja, nastanjene u Podgorici, zato što su tokom 2025. godine bespravno izgradili deset objekata i na taj način pričinili štetu Budžetu Crne Gore i iznosu od 27.594 eura; i

- S.B (36) iz Nikšića, zato što je tokom 2025. godine nelegalno izgradio jedan objekat i na taj način pričinio štetu Budžetu Crne Gore i iznosu od 3.504 eura.

"Izvršenjem ovih pet krivičnih dela – bespravnom izgradnjom ovih 15 objekata u Žabljaku, je nastala ukupna šteta po Budžet Crne Gore u iznosu od 40.036,19 eura", navode iz UP.

Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ su, u saradnji sa Urbanističko – građevinskom inspekcijom Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i Komunalnom policijom i inspekcijom Opštine Žabljak, od početka 2025. godine do 17.09.20026. godine, izvršili kontrole oko 200 građevinskih objekta na teritoriji opštine Žabljak.

"Službenici Uprave policije će nastaviti sa preduzimanjem planskih aktivnosti, koje su u skladu sa nacionalnim prioritetima Uprave policije u borbi protiv ekološkog kriminala, a koje su usmerene na otkrivanje, suzbijanje i procesuiranje bespravne gradnje objekata na celoj teritoriji Crne Gore, kojom se pored devastiranja prostora nanosi i enormna materijalna šteta Budžetu Crne Gore i njenim građanima", poručuje se u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

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