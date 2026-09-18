Crna Gora
DRONOVI SNIMALI SAOBRAĆAJ NA PUTU PODGORICA–CETINJE: Zbog nepropisnog preticanja sankcionisano devet vozača
- Crnogorska policija objavila je snimke iz dronova, a zbog nepropisnog preticanja sankcionisano je devet vozača.
- Akcija digitalnog patroliranja sprovedena je od 9 do 12 časova na magistralnom putu Podgorica - Cetinje.
- Dronovi se koriste za nadzor saobraćaja i otkrivanje najtežih prekršaja na frekventnim deonicama širom Crne Gore.
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Uprava policije Crne Gore objavila je snimke iz dronova zahvaljujući kojim je zbog nepropisnog preticanja tokom prošlog jutra sankcionisano devet vozača.
"OB PG je danas, od 09.00 do 12.00 časova, sprovela lokalnu akciju digitalnog patroliranja uz upotrebu dronova, na magistralnom putu Podgorica - Cetinje.Tom prilikom zbog počinjenih prekršaja - nepropisnog preticanja sankcionisano je 9 vozača", saopšteno je iz policije u četvrtak.
Uprava policije u Crnoj Gori koristi dronove za nadzor saobraćaja i otkrivanje najtežih prekršaja na putevima.
Kontrole se sprovode na frekventnim putnim pravcima i deonicama širom države gde se često dešavaju prekršaji i nesreće.
Kurir.rs/RTCG
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