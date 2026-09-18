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Uprava policije Crne Gore objavila je snimke iz dronova zahvaljujući kojim je zbog nepropisnog preticanja tokom prošlog jutra sankcionisano devet vozača.

"OB PG je danas, od 09.00 do 12.00 časova, sprovela lokalnu akciju digitalnog patroliranja uz upotrebu dronova, na magistralnom putu Podgorica - Cetinje.Tom prilikom zbog počinjenih prekršaja - nepropisnog preticanja sankcionisano je 9 vozača", saopšteno je iz policije u četvrtak.

Uprava policije u Crnoj Gori koristi dronove za nadzor saobraćaja i otkrivanje najtežih prekršaja na putevima.

Kontrole se sprovode na frekventnim putnim pravcima i deonicama širom države gde se često dešavaju prekršaji i nesreće.

Kurir.rs/RTCG

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