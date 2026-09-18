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Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica,uhapsili su dve osobe zbog sumnje da supočinili krivična dela iz oblasti droga, a uhapšen je i osamnaestogodišnjak u blizini osnovne škole, kod koga je pronađeno devet pakovanja marihuane. To je saopšteno iz Uprave policije.

Postupajući po naredbi Višeg suda u Podgorici, a čije su izdavanje inicirali, policijski službenici su, naime, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi N.N. (48) iz Podgorice.

"Prilikom pretresa plastenika za uzgoj povrća, koji se nalazi na imanju iza porodične kuće koju koristi N.N, pronađena je zasađena biljka opojne droge marihuana, visine oko 230 centimetara. Takođe, u jednoj od dve kuće koje koristi ovo lice pronađena je i određena količina biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana. Pretresom je u kući pronađena i oduzeta lovačka puška marke "Luigi Franchi" i 38 komada patrona – metaka za lovačku pušku, za koju je ovo lice naknadno dostavilo validni oružni list. Oružje i municija su oduzeti do okončanja krivičnog postupka", navodi se u saopštenju Uprave policije.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Koji je naložio da se N.N. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, jer se sumnja da je stabljiku marihuane posadio radi proizvodnje i stavljanje u promet ove opojne droge", piše u saopštenju..

Tokom pretresa pronađena je droga i kod srodnika N.N.

"Protiv srodnika ovog lica, državljanina Republike Srbije I.M, koji je identifikovan na osnovu kriminalističke obrade i koji je takođe lišen slobode, je nadležnom Sudu za prekršaje podneta prekršajna prijava shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, jer je kriminalističkom obradom utvrđeno da manja količina marihuane pronađena u kući pripada njemu", kazali su iz policije.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su takođe, u odvojenoj aktivnosti, izvršili kontrolu dve osobe koe su zatečene u blizini jedne osnovne škole u Podgorici.