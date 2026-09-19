Crna Gora
ŽENA NAPALA MUŽA NOŽEM U PODGORICI: Nakon verbalnog i fizičkog sukoba osumnjičena za pokušaj ubistva
- Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa M.K. zbog sumnje da je pokušala ubistvo.
- Prema navodima tužilaštva, ona je 14. septembra 2026. posle verbalnog i fizičkog sukoba sa suprugom Ž.K. nožem nanela ubodnu povredu u gornjem delu tela.
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Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa osumnjičenoj M.K., zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo ubistvo u pokušaju.
"Naime, postoji osnovana sumnja da je M.K. dana 14. septembra 2026. godine, nakon prethodnog verbalnog i fizičkog sukoba sa svojim suprugom - oštećenim, Ž.K., upotrebom kuhinjskog noža istom nanela ubodnu povredu u predelu gornjeg dela tela", saopšteno je iz Višeg suda.
Više državno tužilaštvo u Podgorici će u daljem toku postupka preduzeti sve zakonom propisane mere i radnje radi potpunog utvrđivanja činjenica od značaja za donošenje odluke u predmetu.
Kurir.rs/RTCG
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