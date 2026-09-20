Slušaj vest

Hercegnovska policija podnela je krivične prijave protiv tri osobe zbog sumnje da su falsifikovale isprave – dvojica su, kako se sumnja, lažnim licencama za spasioce dobila odobrenja za rad kupališta u Igalu, dok je treći policiji pokazao falsifikovanu vozačku dozvolu.

Iz Uprave policije saopšteno je da je protiv I.K. (47) iz Herceg Novog podneta krivična prijava zbog sumnje da je u maju ove godine pribavio falsifikovanu licencu za spasioca na vodi za 700 evra.

„On je tu falsifikovanu licencu upotrebio kao pravu, kako bi dobio odobrenje za rad kupališta, a potom je takođe koristio kao pravu prilikom inspekcijskog nadzora i kontrole rada kupališta koji su vršile nadležne službe“, navodi se u saopštenju.

Proverama je, kako navode, utvrđeno da I.K. nije polagao ispit za spasioca niti pohađao obuku u Crvenom krstu Crne Gore.

„Učitavanjem podataka sa QR koda koji se nalazi na njegovoj falsifikovanoj licenci očitavaju se podaci drugog lica koje ima legalnu licencu i čiji je QR kod zloupotrebljen“, saopštila je policija.

Krivična prijava podneta je i protiv V.B. (37) iz Herceg Novog, zbog sumnje da je na sličan način, kao zakupac drugog kupališta u Igalu, tokom maja kupio falsifikovanu licencu za spasioca na vodi za 400 evra.

„Falsifikovanu ispravu prezentovao je kao pravu i iskoristio je za dobijanje odobrenja za rad kupališta, a potom je dalje koristio kao verodostojnu prilikom inspekcijskog nadzora i kontrole rada kupališta“, navodi se u saopštenju.

I na toj licenci, prema navodima policije, zloupotrebljen je QR kod validne licence, dok V.B. takođe nije pohađao obuku niti polagao ispit za spasioca na vodi.

Krivična prijava podneta je i protiv državljanina Srbije M.Č. (42), zbog sumnje da je saobraćajnoj policiji prilikom kontrole pokazao falsifikovanu vozačku dozvolu.

„Proverama koje su policijski službenici OB Herceg Novi potom sproveli utvrđeno je da na dokumentu postoje brojna odstupanja od originalnog dokumenta, te da M.Č. pored svega toga nikada nije polagao vozački ispit u svojoj državi“, saopštila je policija.