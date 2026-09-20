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Bjelopoljska policija uhapsila je S.S. (46) zbog sumnje da je u više navrata, uz primenu sile i pretnje, izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom starom 16 godina, saopšteno je iz Uprave policije.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje su, postupajući po prijavi događaja, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, lišili slobode S.S. (46), zbog sumnje da je, na štetu maloletnice stare 16 godina, izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje“, navodi se u saopštenju.

Događaj je policiji prijavljen u petak, nakon čega su, kako navode, odmah preduzete mere i radnje koje su dovele do rasvetljavanja slučaja.

„Kriminalistička obrada ukazuje na sumnju da je S.S. u prethodnom periodu, u više navrata, na više lokacija na području Bijelog Polja, uz primenu sile i pretnje, oštećenu dodirivao po intimnim delovima tela i prisiljavao je na dodirivanje“, saopštila je policija.

Od S.S. je uzeta izjava na zapisnik, dok je izjava od maloletnice uzeta u prisustvu njenog roditelja i službenika Centra za socijalni rad.

„S.S. je lišen slobode, po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje“, navodi se u saopštenju.