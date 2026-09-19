POTVRĐENE DVE OPTUŽNICE ZA PRANJE NOVCA U PODGORICI: Novcem od prodaje droge kupljena dva stana za 72.000 evra
- Viši sud u Podgorici potvrdio je dve optužnice SDT-a za pranje novca protiv trojice okrivljenih, među kojima su Milan Vujotić i Goran Čulić.
- Prema optužnici, Čulić je Vujotićevim novcem od prodaje droge kupio dva stana u Podgorici za 72.000 evra, kako bi prikrio pravo vlasništvo.
Viši sud u Podgorici potvrdio je dve optužnice Specijalnog državnog tužilaštva za pranje novca, protiv trojice okrivljenih, zbog sumnje da su počinili krivično delo pranje novca. U jednom od predmeta u pitanju su Milan Vujotić i Goran Čulić.
„Veće Višeg suda u Podgorici je, rešenjem Kvso br. 18/26, od 16. septembra ove godine, potvrdilo optužnicu Kt-S br. 244/26, od 30. juna ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv optuženih M.V. i G.Č., zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci učinili krivično delo pranje novca“, navodi se u saopštenju.
Kako je saopšteno, predmet optužnice je prikrivanje i lažno prikazivanje činjenica o vlasništvu nad imovinom za koju se zna da je pribavljena kriminalnom delatnošću.
„Optuženi G.Č. je, u 2018. godini, gotovim novcem optuženog M.V., koji potiče od neovlašćene prodaje opojne droge, kupio dva stana u Podgorici, za 72.000 evra, koji su upisani kao svojina optuženog G.Č., radi prikrivanja vlasništva, iako je njihov stvarni vlasnik optuženi M.V.“, navodi se u saopštenju.
Viši sud je prethodno potvrdio i drugu optužnicu SDT-a.
„Veće istog suda je prethodno, rešenjem Kvso br. 15/26, od 15. septembra ove godine, potvrdilo i optužnicu Kt-S br. 202/25, od 11. juna ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv optuženog N.V., zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo pranje novca“, zaključuje se u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG