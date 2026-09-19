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Viši sud u Podgorici potvrdio je dve optužnice Specijalnog državnog tužilaštva za pranje novca, protiv trojice okrivljenih, zbog sumnje da su počinili krivično delo pranje novca. U jednom od predmeta u pitanju su Milan Vujotić i Goran Čulić.

„Veće Višeg suda u Podgorici je, rešenjem Kvso br. 18/26, od 16. septembra ove godine, potvrdilo optužnicu Kt-S br. 244/26, od 30. juna ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv optuženih M.V. i G.Č., zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci učinili krivično delo pranje novca“, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, predmet optužnice je prikrivanje i lažno prikazivanje činjenica o vlasništvu nad imovinom za koju se zna da je pribavljena kriminalnom delatnošću.

„Optuženi G.Č. je, u 2018. godini, gotovim novcem optuženog M.V., koji potiče od neovlašćene prodaje opojne droge, kupio dva stana u Podgorici, za 72.000 evra, koji su upisani kao svojina optuženog G.Č., radi prikrivanja vlasništva, iako je njihov stvarni vlasnik optuženi M.V.“, navodi se u saopštenju.

Viši sud je prethodno potvrdio i drugu optužnicu SDT-a.