U stravičnoj nesreći na putu Mojkovac - Kolašin, autobus je sleteo s puta i udario u stenu, povređene četiri osobe.
Crna Gora
AUTOBUS SLETEO S PUTA I ZAKUCAO SE U STENU Jeziva saobraćajka na putu Mojkovac - Kolašin: U toku izvlačenje povređenih putnika
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Najmanje četiri osobe povređene su večeras u saobraćajnoj nezgodi u mestu Štitarička Rijeka, na magistralnom putu Mojkovac–Kolašin.
Iako se prema prvim informacijama sumnjalo da je do nezgode došlo zbog odrona, kako „Vijesti“ nezvanično saznaju iz policije, autobus je, iz za sada neutvrđenih razloga, udario u stenu.
Prema nezvaničnim informacijama iz Uprave policije, autobus je prevozio učenike podgoričkih osnovnih škola „Pavle Rovinski“ i „Štampar Makarije“, koji su bili na ekskurziji.
Iz bjelopoljske bolnice „Vijestima“ je potvrđeno da su četiri osobe hitno prevezene u tu zdravstvenu ustanovu, kao i da su na lice mesta upućene sve raspoložive ekipe Hitne pomoći iz Bijelog Polja i Mojkovca.
Kurir/Vijesti
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