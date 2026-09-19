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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 20.45 časova u mestu Štitarička Rijeka, na tri kilometra od Mojkovca ka Kolašinu, lakše je povređeno četvoro učenika podgoričke Osnovne škole "Pavle Rovinski" i vođa puta, prenose Vijesti.

Prema prvim informacijama sa terena i pretpostavkama policije, do udesa je došlo kada se stena odronila na autobus na sprat u kom se nalazilo 90 đaka osnovnih škola "Pavle Rovinski" i "Štampar Makarije" koji su se vraćali sa ekskurzije.

Iz Operativno-komunikacionog centra MUP-a Crne Gore saopšteno je da su povređena deca i vođa puta zbrinuti u bolnici u Bijelom Polju, gde su hitno transportovani nakon što su na mesto nesreće upućene sve raspoložive ekipe Hitne pomoći iz Bijelog Polja i Mojkovca.

Alkotestiranjem je nezvanično utvrđeno da vozač autobusa koji je doživeo nesreću nije bio pod uticajem alkohola. Drugi autobus sa đacima škole "Štampar Makarije", koji se kretao iza onog koji je pogođen, krenuo je pod policijskom pratnjom oko 21.20 časova ka Kolašinu i Podgorici, dok su za transport ostale dece iz oštećenog autobusa nezvanično angažovani privatni prevoznici iz Mojkovca.